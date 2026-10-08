Подмосковные СОБРы «Гюрза» и «Булат» задержали с начала года 400 преступников

08 октября 2026, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

День образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) отмечается в России 8 октября. В Московской области есть два таких отряда — «Булат» и «Гюрза». Об их достижениях рассказали в подмосковном главке Росгвардии.





С начала текущего года сотрудники «Гюрзы» и «Булата» приняли участие более чем в 500 операциях и специальных мероприятиях.





«В ходе совместной работы с другими силовыми структурами подмосковные СОБРовцы задержали около 400 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений», — говорится в сообщении.