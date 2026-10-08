Подмосковные СОБРы «Гюрза» и «Булат» задержали с начала года 400 преступников
День образования специальных отрядов быстрого реагирования (СОБР) отмечается в России 8 октября. В Московской области есть два таких отряда — «Булат» и «Гюрза». Об их достижениях рассказали в подмосковном главке Росгвардии.
С начала текущего года сотрудники «Гюрзы» и «Булата» приняли участие более чем в 500 операциях и специальных мероприятиях.
«В ходе совместной работы с другими силовыми структурами подмосковные СОБРовцы задержали около 400 человек, подозреваемых в совершении различных преступлений», — говорится в сообщении.Кроме того, офицеры подмосковных спецотрядов успешно выполняют боевые задачи в зоне СВО. Они вносят весомый вклад в уничтожение техники и живой силы противника.
Первые спецотряды появились в России в 1992 году. В их задачи входила борьба с организованной преступностью.