В Дубне пешеход набросился с ножом на водителя такси
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Дубне мужчину, который пытался зарезать водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
Инцидент произошёл на улице Энтузиастов. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между водителем такси и пешеходом произошёл конфликт.
«Мужчины поругались, и агрессивно настроенный пешеход вытащил нож и стал угрожать оппоненту физической расправой», — говорится в сообщении.Агрессора задержали. Оказалось, что это 40-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде четверо бездомных забрали трубы, принадлежащие теплоснабжающей организации, и попытались сдать их в металлолом.