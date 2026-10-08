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В Дубне пешеход набросился с ножом на водителя такси

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Дубне мужчину, который пытался зарезать водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.



Инцидент произошёл на улице Энтузиастов. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между водителем такси и пешеходом произошёл конфликт.

«Мужчины поругались, и агрессивно настроенный пешеход вытащил нож и стал угрожать оппоненту физической расправой», — говорится в сообщении.
Агрессора задержали. Оказалось, что это 40-летний местный житель. Мужчину доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, что в Сергиевом Посаде четверо бездомных забрали трубы, принадлежащие теплоснабжающей организации, и попытались сдать их в металлолом.
Лев Каштанов

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