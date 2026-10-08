В Дубне пешеход набросился с ножом на водителя такси

08 октября 2026, 15:01

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали в Дубне мужчину, который пытался зарезать водителя такси. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





Инцидент произошёл на улице Энтузиастов. Прибывшие на место росгвардейцы выяснили, что между водителем такси и пешеходом произошёл конфликт.





«Мужчины поругались, и агрессивно настроенный пешеход вытащил нож и стал угрожать оппоненту физической расправой», — говорится в сообщении.