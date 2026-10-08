В Сергиевом Посаде бездомные унесли на металлолом трубы отопления
Электросварные трубы, принадлежащие теплоснабжающей организации, похитили в Сергиевом Посаде четверо бездомных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
По данным следствия, пьяные злоумышленники заметили трубы возле одного из домов. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, они сложили трубы в две детские коляски и повезли их в пункт приёма металлолома.
«По пути похитителей заметили две местные жительницы. Они потребовали вернуть трубы на место, но злоумышленники их проигнорировали. Однако вскоре похитителей остановили сотрудники полиции», — говорится в сообщении.Общий ущерб от кражи труб составил более 28 тысяч рублей. Против задержанных завели уголовное дело по статьям «Грабёж» и «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и до суда оставили под арестом.