В Сергиевом Посаде бездомные унесли на металлолом трубы отопления

08 октября 2026, 14:02

оригинал Фото: istockphoto.com/Vladimir Zapletin

Электросварные трубы, принадлежащие теплоснабжающей организации, похитили в Сергиевом Посаде четверо бездомных. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





По данным следствия, пьяные злоумышленники заметили трубы возле одного из домов. Воспользовавшись отсутствием свидетелей, они сложили трубы в две детские коляски и повезли их в пункт приёма металлолома.





«По пути похитителей заметили две местные жительницы. Они потребовали вернуть трубы на место, но злоумышленники их проигнорировали. Однако вскоре похитителей остановили сотрудники полиции», — говорится в сообщении.