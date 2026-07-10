Подмосковные сотрудники ДПС доставили в больницу мужчину с отрезанными пальцами

10 июля 2026, 09:06

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Мужчину с тяжёлой травмой помогли доставить в больницу в округе Ступино сотрудники дорожно-постовой службы Анатолий Зигора и Артём Подкладенков. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





В районе деревни Сидорово к патрульной бригаде обратилась за помощью женщина. Она рассказала, что её муж, работая на даче, отрезал себе фаланги пальцев болгаркой. До больницы он решил добраться самостоятельно. Они с сели с супругой в машину, но, проехав некоторое расстояние, мужчина начал терять сознание от кровопотери.





«Оценив ситуацию, Анатолий Зигора сел за руль автомобиля раненого, а Артём Подкладенков на служебной машине с включённым проблесковым маячком сопровождал их», — говорится в сообщении.