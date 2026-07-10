Рыбалка на лодке закончилась для пятерых россиян трагедией
В Якутии при опрокидывании лодке на реке Алдан погибли четыре человека. Об этом сообщают телеграм-каналы.
Накануне пятеро мужчин отправились рыбачить на моторной лодке «Обь» из села Угоян в село Хатыстыр Алданского района. Однако недалеко от последнего их судно перевернулось.
Выжить удалось лишь одному пассажиру — 34-летнему Александру К. Он доплыл до берега и потерял сознание. Очнувшись на следующий день, мужчина пешком отправился в сторону Хытыстыра, по пути ему помогли местные жители.
По словам выжившего, он видел, как остальные пассажиры тоже поплыли к берегу, однако их судьба осталась неизвестной. Перед поездкой мужчины употребляли алкоголь. Спасатели обнаружили вещи, которые могли находиться в лодке. Позже они нашли тела двоих погибших, поиски остальных продолжаются.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц. Прокуратура также начала проверку в сфере безопасности плавания.
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