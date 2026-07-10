В российском регионе произошло землетрясение
У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.
По ее словам, которые передает РИА Новости, подземные толчки произошли в ночь на 10 июля в Тихом океане. Эпицентр находился в 101 километре восточнее села Малокурильское на острове Шикотан, а очаг залегал на глубине 20 километров. Местные жители ощутили колебания силой до трех баллов.
Утром того же дня сейсмологи зафиксировали еще одно землетрясение в регионе магнитудой 4,2. Эпицентр находился в 81 километре восточнее города Северо-Курильска на острове Парамушир, а очаг залегал на глубине 59 километров. Подземные толчки ощущались с силой 2-3 балла.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, тревогу цунами также не объявляли.
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