В российском регионе произошло землетрясение

10 июля 2026, 08:44

Сейсмолог Семенова: у побережья Курил произошло землетрясение магнитудой 4,7

Фото: iStock/allanswart

У побережья южных Курил зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова.