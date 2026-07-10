«Положенца» с гранатой и обрезом арестовали в российском регионе

10 июля 2026, 09:01

В Прикамье арестовали криминального авторитета и двоих его сообщников

Фото: iStock/txking

Суд в Пермском крае арестовал криминального авторитета и двоих его предполагаемых сообщников. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.