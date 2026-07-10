«Положенца» с гранатой и обрезом арестовали в российском регионе
Суд в Пермском крае арестовал криминального авторитета и двоих его предполагаемых сообщников. Об этом сообщила пресс-служба МВД России в своем телеграм-канале.
Фигурантам в зависимости от роли каждого предъявили обвинения по статьям о занятии высшего положения в преступной иерархии, незаконном обороте оружия и взрывчатых веществ, мошенничестве, разбое и вымогательстве.
43-летний житель Чайковского является фигурантом семи уголовных дел. Ранее он привлекался к ответственности, в том числе за убийство, и освободился из колонии в 2021 году. При обыске у него изъяли гранату и обрез охотничьего ружья.
По версии следствия, в 2022 году мужчина получил статус «положенца» и зону влияния в родном городе. Он контролировал пополнение «общака», искал источники дохода, решал конфликты между сторонниками преступной идеологии и покровительствовал им.
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