Подмосковные сотрудники ДПС помогли доставить ребёнка в больницу

01 сентября 2026, 09:45

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Сотрудники Щёлковского отделения ДПС старшие лейтенанты полиции Владимир Греча и Артур Фаттахов помогли экстренно доставить в больницу ребёнка. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





К экипажу ДПС на 12-м километре дороги «Щёлково — Фряново» подъехала машина. Из неё вышел взволнованный мужчина, который рассказал, что его дочери внезапно стало плохо. Они с женой везут её в больницу, но из-за плотного потока машин боятся опоздать.





«Полицейские пересадили девочку с мамой в служебный автомобиль, включили сирену и проблесковые маячки и в кратчайшие сроки довезли ребёнка до горбольницы, где врачи реанимационного отделения оказали пациентке всю необходимую помощь», — говорится в сообщении.