Пенсионер заманил восьмилетнюю девочку в недострой и изнасиловал
Пожилого жителя Нигерии задержали по подозрению в изнасиловании восьмилетней девочки. Об этом сообщает издание Leadership.
Инцидент произошел 24 августа в районе Цаканин-Баяра города Баучи. 70-летний Усман Абубакар проживал недалеко от семьи пострадавшей. По словам отца школьницы, пенсионер заманил его дочь в недостроенное здание и надругался над ней.
Ребенка передали медикам для обследования и оказания необходимой помощи. Родители написали заявление в полицию. Педофила оперативно задержали, на допросе он признался в содеянном.
Ранее сообщалось, что суд в ЮАР приговорил 34‑летнего мужчину к пожизненному сроку за изнасилование 33-летней женщины с инвалидностью.
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