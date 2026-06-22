Подмосковные спасатели напомнили о правилах безопасной зарядки гаджетов

22 июня 2026, 15:00

оригинал Фото: istockphoto / Tippapatt

На фоне увеличения в последнее время числа происшествий с зарядными устройствами и электронными приборами будет нелишне повторить правила безопасной подзарядки гаджетов. Об этом заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.





Следует использовать только сертифицированные зарядные устройства. Необходимо также избегать применения зарядников с повреждённой изоляцией или при их перегреве.

«Не оставляйте гаджеты на зарядке без присмотра, особенно на ночь. Не размещайте заряжающиеся устройства на кровати, под подушкой или рядом с собой во время сна. После полной зарядки отключите гаджет от сети», – посоветовали спасатели.