Строительная готовность терапевтического корпуса Раменской больницы превысила 80%
Глава муниципального округа Эдуард Малышев вновь проконтролировал ход капитального ремонта терапевтического корпуса Раменской больницы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
На объекте работают 140 человек, задействовано три единицы техники. Строительная готовность корпуса превышает 80%.
«Хочу поблагодарить подрядную организацию за высокий профессионализм, темпы и качество проводимых работ», – сказал Малышев.Работы по фасадной части объекта и входным группам находятся на завершающем этапе. Акцент сделан на отделку. Палаты и коридоры уже готовы, идёт окраска стен. Скоро рабочие уложат напольное покрытие.
Что касается благоустройства, то на территорию больницы завезли чернозём. Газон засеяли и укрыли геотекстилем. Уложили асфальтобетонное покрытие.
Как отметили в администрации, условия пребывания пациентов после капремонта значительно улучшатся и будут соответствовать современным стандартам медицины.
В обновлённом корпусе будут расположены отделение неврологии с койками для пациентов с нарушением мозгового кровообращения; кардиологическое отделение; отделение гастроэнтерологии с койками эндокринологии; отделение терапии с койками пульмонологии и гематологии; кабинеты функциональной диагностики, эндоскопии и физиотерапии