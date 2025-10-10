Подмосковные специалисты обновили стадион «Строитель» в Херсонской области

10 октября 2025, 10:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

Специалисты из Московской области завершили реконструкцию стадиона «Строитель» в Геническе Херсонской области. На одном из старейших спортивных объектов региона много лет заниматься спортом было небезопасно, отметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.