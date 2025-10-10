Подмосковные специалисты обновили стадион «Строитель» в Херсонской области
Специалисты из Московской области завершили реконструкцию стадиона «Строитель» в Геническе Херсонской области. На одном из старейших спортивных объектов региона много лет заниматься спортом было небезопасно, отметили в Министерстве ЖКХ Подмосковья.
Здесь полностью демонтировали старые конструкции, уложили новые подстилающие слои из щебня, песка и геотекстиля, заасфальтировали площадки, установили новые трибуны на 900 зрителей. На беговых дорожках расположили современное резиновое покрытие с разметкой.
Реконструкция охватила территорию более 3,5 гектаров, включая футбольное поле 108×70 метров. Теперь здесь можно проводить соревнования по футболу, лёгкой атлетике, баскетболу и волейболу.
Качество всех этапов контролировали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного подмосковному МинЖКХ. С момента демонтажа до благоустройства территории специалисты выезжали на объект более 80 раз.
Сегодня стадион «Строитель» — это новая современная спортивная площадка, где тренировки и соревнования будут проходить на достойном уровне.
