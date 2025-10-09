Подмосковные волейболистки в составе сборной России победили на Играх стран СНГ

09 октября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Сборная России по волейболу одержала победу на III Играх стран СНГ. В составе национальной команды выступали спортсменки из Одинцовского округа Мирослава Швыдкина и Наталья Скумбина. Об этом сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.





Подмосковные волейболистки сыграли во всех четырёх матчах турнира, каждый из которых выиграли россиянки.





«В первой игре турнира команда России победила сборную Белоруссии, во второй выиграла у сборной Киргизии. В полуфинале представительницы России обыграли спортсменок из Узбекистана, а в финале вновь встретились с белорусками и завоевали золото», — говорится в сообщении.