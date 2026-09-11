Подмосковные специалисты отремонтировали спорткомплекс в Ильичёвском районе

11 сентября 2026, 15:39

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В Ильичёвском районе Мариуполя завершили ремонт физкультурно‑оздоровительного комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Здание было возведено в 1996 году и повреждено в ходе боевых действий 2022-го. Строители армировали и забетонировали монолитный фундамент, установили стеновые сэндвич‑панели, обновили фасад, обустроили новую кровлю, заменили окна и двери. Модернизированы все инженерные системы, выполнены гидроизоляционные и отделочные работы, смонтирована система тёплых полов.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

В комплексе имеется 25‑метровый бассейн. Благодаря современной системе очистки воды он подходит для оздоровительного плавания и для тренировок по водному поло. Спорткомплекс также включает универсальный зал для игровых видов спорта – баскетбола, волейбола, бадминтона и мини‑футбола. Любители единоборств смогут тренироваться на боксёрском ринге, в зонах для вольной и греко‑римской борьбы, самбо и дзюдо.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Среди других направлений – пулевая стрельба, йога, тяжёлая атлетика и пауэрлифтинг. Тренажёрная зона на втором этаже укомплектована приспособлениями для тренировок всех мышечных групп.



Строители также благоустроили территорию вокруг здания – выполнили озеленение, устроили пешеходные дорожки, установили лавочки и урны, оборудовали поле для мини-футбола.



Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Каждый этап восстановительных работ сопровождали эксперты Управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного Министерству ЖКХ Московской области. Они выезжая на объект более 110 раз.

«Работа стройконтроля – это настоящий героизм, смелость, самоотверженность. А аббревиатура подмосковного стройнадзора уже известна всем: и заказчикам, и подрядчикам», – отметил министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев.