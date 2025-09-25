В Химках завершается реконструкция учебного комплекса на 270 мест

25 сентября 2025, 10:39

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области

В микрорайоне Новогорск города Химки продолжается реконструкция воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 270 мест. Готовность объекта достигла 80%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.