В Химках завершается реконструкция учебного комплекса на 270 мест

Видео: Министерство строительного комплекса Московской области
В микрорайоне Новогорск города Химки продолжается реконструкция воспитательно-образовательного комплекса, рассчитанного на 270 мест. Готовность объекта достигла 80%, сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.
В строительстве задействованы 115 рабочих и пять единиц техники. Сейчас завершается монтаж фасада, ведутся внутренние отделочные работы, прокладываются системы вентиляции, отопления, водоснабжения и электроснабжения. На прилегающей территории готовят основание для спортивных и игровых площадок, обустраивают пожарный проезд и устанавливают бордюры.
Комплекс объединит начальную школу на 100 учеников и детский сад на 170 воспитанников. Его площадь превысит пять тысяч квадратных метров. Долгое время объект оставался недостроенным, но после включения в госпрограмму строительство возобновили. Завершить работы планируется до конца 2025 года.