Подмосковные специалисты завершают благоустройство дворов в Мариуполе
На левом берегу Мариуполя завершают работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Проект реализует Фонд капитального ремонта Московской области при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья.
Специалисты из Подмосковья обновили дорожное покрытие на проездах, парковках и тротуарах. Заменили старый асфальт новым асфальтобетонным покрытием. Для удобства маломобильных жителей обустроили специальные занижения бордюров.
Кроме того, установили новые скамейки и урны у входных групп, теннисные столы и современные опоры освещения. На детской площадке сделали резиновое покрытие и разместили новые игровые элементы, а на спортивной — обновлённое оборудование.
Сейчас работы выполнили на 98%, а общий объём благоустроенной территории превышает 10 тысяч квадратных метров.
