Подмосковные специалисты завершают благоустройство дворов в Мариуполе

23 сентября 2025, 17:41

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

На левом берегу Мариуполя завершают работы по комплексному благоустройству дворовой территории. Проект реализует Фонд капитального ремонта Московской области при поддержке Министерства ЖКХ Подмосковья.