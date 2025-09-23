В Люберцах к октябрю откроют обновлённый Летний парк
В Малаховке (г.о. Люберцы) завершают благоустройство Летнего парка. Работы планируют закончить к октябрю, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.
Парк разделят на две части — северную лесную и южную парадную. Такой подход позволит сохранить его природный облик и параллельно добавить современные зоны отдыха.
Здесь построят новую сцену с амфитеатром, классические цветники, игровые площадки для детей разных возрастов, разместят дорожки для прогулок и зоны для спокойного отдыха. В лесной части установят качели и обновят тропинки.
Для активного досуга оборудуют спортивную территорию: зимой она станет катком, а летом — площадкой для баскетбола, волейбола и мини-футбола. Также предусмотрели памптрек, воркаут-зону и площадки для дрессировки собак. В парке установят освещение и систему видеонаблюдения.
Проект реализуют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
