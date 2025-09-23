В Люберцах к октябрю откроют обновлённый Летний парк

23 сентября 2025, 10:23

оригинал Фото: пресс-служба Министерства благоустройства Московской области

В Малаховке (г.о. Люберцы) завершают благоустройство Летнего парка. Работы планируют закончить к октябрю, сообщили в Министерстве благоустройства Подмосковья.