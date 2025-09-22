В Подмосковье с начала года благоустроили более 520 дворовых территорий

22 сентября 2025, 10:40

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

В Подмосковье в рамках комплексного благоустройства территорий с начала года привели в порядок 525 дворов. Такие данные привели в пресс-службе Министерства по содержанию территории и государственному жилищному надзору Московской области.







«В сфере благоустройства региона ежедневно работают более 30 тысяч человек. Министерство курирует в муниципалитетах комплексное благоустройство дворов, ремонт покрытий в них и обустройство пешеходных коммуникаций – так называемых «народных троп». Только в этом году по программе комплексного благоустройства обновлено 525 дворовых территорий, благоустроено 540 пешеходных коммуникаций и свыше 500 тыс. кв. м асфальтового покрытия в рамках ямочного ремонта», – отметили в Минчистоты.