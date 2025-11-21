Школьница из подмосковного Егорьевска выиграла Всероссийский конкурс сочинений

21 ноября 2025, 17:17

Фото: пресс-служба Администрации муниципального округа Егорьевск

Восьмиклассница школы №1 Егорьевска Софья Сидорова стала победителем Всероссийского конкурса сочинений 2025 года. Свой текст она начала словами: «Ветер был стар. Он не помнил своего рождения и плохо понимал, что такое время…», рассказали в Администрации муниципального округа Егорьевск.





В школе победу Сони восприняли как закономерный результат — учителя давно называют её талантливой и очень трудолюбивой.



Школьница уже побеждала в творческом конкурсе «Портрет твоего края». В этот раз на конкурсе выбрала тему «Ветер дальних странствий!». Идею предложила мама — учитель истории.



В ноябре — 255 лет со дня рождения Ивана Крузенштерна. Соня отправилась с ним «в плавание» на страницах своего сочинения. Она изучала материалы об экспедиции, читала интервью, искала подробности о подвиге команды барка «Крузенштерн» в Атлантике в 2000 году.





«Сочинение писалось несколько дней… хотелось, чтобы всё было красиво», — рассказывает ученица.