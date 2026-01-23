Подмосковные специалисты завершили восстановление общежития в Мариуполе
В Мариуполе завершили восстановление девятиэтажного здания общежития в Приморском районе. Работы провели под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.
Жители района смогли организовать в здании пункт временного размещения. Здесь находили укрытие люди, которые потеряли свои дома. Они получали необходимую помощь.
В ходе работ строители полностью привели здание в порядок, восстановили несущие конструкции, отремонтировали кровлю и фасад, заменили системы холодного водоснабжения, центрального отопления и канализации.
А еще специалисты выполнили электромонтажные работы, установили новые пластиковые окна и обновили отделку мест общего пользования.
Эксперты стройконтроля регулярно выезжали на объект. Они проверяли качество материалов, оценивали ход работ и следили за соблюдением сроков. Восстановление общежития провела подрядная организация под руководством Фонда капремонта Московской области.
