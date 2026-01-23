Подмосковные специалисты завершили восстановление общежития в Мариуполе

23 января 2026, 10:45

оригинал Фото: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области

В Мариуполе завершили восстановление девятиэтажного здания общежития в Приморском районе. Работы провели под контролем Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, сообщили в МинЖКХ Подмосковья.