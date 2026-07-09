Подмосковные спортсмены победили на первенстве Европы по хоккею на траве 5х5
Российские сборные юношей и девушек, в составе которых выступали представители Московской области, стали победителями на первенстве Европы по хоккею на траве 5х5 Euro Hockey 5s U16 Championship II. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходил в грузинском городе Кутаиси с 1 по 5 июля.
«Женская сборная России, за которую играла подмосковная хоккеистка Кира Захарова, на групповом этапе победила соперниц из Белоруссии, Словакии, Болгарии и Армении, а в финале вновь встретилась с белорусской командой и одержала победу со счётом 6:3», — говорится в сообщении.За национальную сборную юношей играли воспитанники подмосковных спортшкол Матвей Пичугин, Владислав Карагодин, Егор Курышев и Семён Горюнов. На групповом этапе российская команда одержала три победы и завершила один матч вничью, а в финале выиграла у Белоруссии со счётом 8:1.