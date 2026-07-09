Подмосковные спортсмены победили на первенстве Европы по хоккею на траве 5х5

09 июля 2026, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Российские сборные юношей и девушек, в составе которых выступали представители Московской области, стали победителями на первенстве Европы по хоккею на траве 5х5 Euro Hockey 5s U16 Championship II. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Турнир проходил в грузинском городе Кутаиси с 1 по 5 июля.





«Женская сборная России, за которую играла подмосковная хоккеистка Кира Захарова, на групповом этапе победила соперниц из Белоруссии, Словакии, Болгарии и Армении, а в финале вновь встретилась с белорусской командой и одержала победу со счётом 6:3», — говорится в сообщении.