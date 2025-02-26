Подмосковные спортсмены стали победителями и призёрами международного турнира по кендо

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Спортсмены из Московской области стали победителями и призёрами первенства и Кубка России по кендо. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минспорта.
«Турниры прошли в Мытищах в рамках II Патриаршего международного фестиваля спортивных единоборств и боевых искусств «Кубок равноапостольного Николая Японского». На него собрались более 90 спортсменов со всей России», – говорится в сообщении.Воспитанники Егорьевска школы кендо заняли весь пьедестал почёта в категории 15-17 лет. Кирилл Данилов завоевал золото в юниорских индивидуальных соревнованиях, серебро – у Александра Ильина. Бронзовым призёром стал Никита Покушев.
Среди участников 11-14 лет ребята из Егорьевска тоже показали высокие результаты. Второе место взял Даниил Ворожейкин, третье занял Артём Гранков.
Читайте также:
В России проведут очередной сезон марафона «Земля спорта»
В Подмосковье проведут форум-фестиваль для спортсменов с инвалидностью
В Химках заложили первый камень новой футбольной базы ЦСКА
Лора Луганская