В России проведут очередной сезон марафона «Земля спорта»

Всероссийский марафон «Земля спорта», направленный на популяризацию здорового образа жизни, проведут во всех регионах страны, сезон 2025 года станет третьим в истории марафона, пресс-служба организатора — министерства сельского хозяйства России.
На региональном этапе марафона «Земля спорта» будут проводиться различные состязания для людей разных возрастных категорий и состояния здоровья, включая семейные эстафеты, сдачу норм ГТО, силовой экстрим и пр.
Затем победители региональных этапов соберутся на всероссийском финале марафона. Участники, занявшие призовые места, получат ценные подарки. А регион, отличившийся в проведении соревнований, получит право на организацию финальных состязаний в будущем году.
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Затем победители региональных этапов соберутся на всероссийском финале марафона. Участники, занявшие призовые места, получат ценные подарки. А регион, отличившийся в проведении соревнований, получит право на организацию финальных состязаний в будущем году.
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Лев Каштанов