Португальский агент дал неожиданный прогноз на дерби «Спартак» — «Локомотив»

03 апреля 2026, 11:39

Агент Барбоза назвал вероятного победителя в матче «Спартак» — «Локомотив»

Фото: Istock/Rost-9D

Португальский футбольный агент Паулу Барбоза поделился мнением о шансах «Спартака» и «Локомотива» в очной встрече 23-го тура Российской Премьер-Лиги.





Игра «Спартак» — «Локомотив» запланирована на 5 апреля и начнётся в 19:30 по московскому времени. В беседе с Metaratings.ru Барбоза подчеркнул, что встреча этих команд обещает быть невероятно зрелищной и обычно не имеет очевидного победителя.

«Железнодорожники» в принципе проводят неплохие матчи чемпионата в этом году, для них матч со «Спартаком» будет играть большую роль. С другой стороны, для «красно-белых» это тоже важная игра. Мой прогноз: победа «Спартака». Они сделают всё, чтобы выиграть. Это принципиальная игра для них», — сказал футбольный агент.