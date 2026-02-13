Подмосковные спортсмены выиграли чемпионат России по лыжному двоеборью
Сборная Подмосковья заняла первое место на чемпионате России по лыжному двоеборью, сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.
По итогам соревнований в дисциплинах «прыжки с трамплина К-95» и «гонка преследования 4х5 км» команда региона показала лучший результат. Серебряные медали завоевали спортсмены из Свердловской области, третье место заняла команда Санкт-Петербурга.
В составе подмосковной сборной выступили Виталий Шаршавин, Виталий Иванов, Владимир Малов и Арсений Хохлов, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта. Ранее Виталий Шаршавин стал бронзовым призером чемпионата России в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования 10 км».
Чемпионат России по лыжному двоеборью проходит с 9 по 16 февраля 2026 года в Чайковском (Пермский край). Турнир проводится в рамках реализации целей федеральной программы «Спорт России».
