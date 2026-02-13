В Егорьевске поймали трёх похитителей спиртного

13 февраля 2026, 16:32

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО

Трёх молодых людей, подозреваемых в краже алкоголя из магазина, задержали в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Злоумышленники пришли ночью к супермаркету на Привокзальной улице, разбили дверь и вынесли несколько бутылок с алкоголем и соком. После этого они поменялись одеждой и вновь вернулись в магазин, но там их заметил сотрудник торговой точки, и похитители скрылись.





«Двух подозреваемых задержал по горячим следам экипаж патрульно-постовой службы, а третьего подельника, успевшего скрыться с частью алкоголя, поймали позднее. Несколько украденных бутылок полицейские также обнаружили в сугробе у магазина», — говорится в сообщении.