В Долгопрудном очищают от снега и наледи крыши домов
Наледь и снег на кровлях оперативно ликвидируют в городском округе Долгопрудный. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.
Наиболее сложными в плане очистки кровли от наледи являются некоторые дома советской застройки. Основная их часть находится в ведении управляющей компании «Долгопрудный». На борьбу с сосульками УК направила три бригады.
«Сегодня, 13 февраля, в течение дня рабочие очищают крыши по следующим адресам: Лихачёвское шоссе, дом №17, Нагорная улица, дом №12, улица Советская, дом №8/8, Дирижабельная улица, дом №6, Московское шоссе, дома №33 и №49, корп. 1, Театральная улица, дома №6 и №11 и улица Якорная, дом №3а», — говорится в сообщении.Завтра бригады будут очищать крыши в доме №10 по Театральной улице, доме №5 по Советской улице, доме №13 по Станционной улице и др.