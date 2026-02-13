В Долгопрудном очищают от снега и наледи крыши домов

13 февраля 2026, 16:49

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Долгопрудный

Наледь и снег на кровлях оперативно ликвидируют в городском округе Долгопрудный. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.





Наиболее сложными в плане очистки кровли от наледи являются некоторые дома советской застройки. Основная их часть находится в ведении управляющей компании «Долгопрудный». На борьбу с сосульками УК направила три бригады.





«Сегодня, 13 февраля, в течение дня рабочие очищают крыши по следующим адресам: Лихачёвское шоссе, дом №17, Нагорная улица, дом №12, улица Советская, дом №8/8, Дирижабельная улица, дом №6, Московское шоссе, дома №33 и №49, корп. 1, Театральная улица, дома №6 и №11 и улица Якорная, дом №3а», — говорится в сообщении.