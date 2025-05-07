Максим Деменко: Порадуюсь за Гусева, если его оставят в «Динамо»

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Бывший игрок московского «Спартака» и ныне футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о перспективах Ролана Гусева остаться на посту главного тренера «Динамо» после сезона 2024/2025.
В интервью «РБ Спорт» он заявил, что российские специалисты не уступают в профессионализме зарубежным тренерам.
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«Есть ли у Гусева шансы стать полноценным главным тренером клуба? Я считаю, что российским тренерам нужно доверять больше, и я надеюсь, что иностранцы не будут обижаться на это. Наши специалисты ничем не уступают зарубежным тренерам, которые обычно приходят в РПЛ. В данный момент в «Динамо» обсуждают кандидатуру Слуцкого, и это тоже был бы интересный вариант. Было бы любопытно увидеть его снова в РПЛ. Но если Гусев останется, я буду за него рад. Он хорошо знает команду и сможет довести сезон до конца без особых проблем. Ждем решения руководства «Динамо», — отметил Деменко.На данный момент «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 50 очков.
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Анастасия Хохлова