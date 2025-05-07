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Форвард «Трактора» Ткачёв назвал отличие Бенуа Гру от российских тренеров

Форвард «Трактора» Ткачёв: Российская тренерская школа — одна из лучших в мире
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился своим мнением о работе канадского тренера Бенуа Гру и оценил российскую тренерскую школу.
После того как «Трактор» одержал победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ над «Динамо» со счётом 4-1, команда готовится к финалу Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».

Ткачёв отметил в интервью Metaratings.ru, что не намерен раскрывать все секреты работы с Гру, так как команда ещё должна сыграть в финале. Когда его спросили о том, не удивляет ли его мнение, что канадский тренер чуть ли не дискредитировал российских специалистов, переиграв их без опыта работы в НХЛ, он выразил уверенность в высоком уровне российской тренерской школы. По его словам, российские тренеры являются одними из лучших в мире и составляют серьёзную конкуренцию канадцам и американцам. Ткачёв добавил, что ему повезло работать с многими российскими специалистами.

На вопрос о сравнении нынешнего «Трактора» с командой Валерия Белоусова, он отметил, что для этого нужно быть внутри коллектива. Ткачёв подчеркнул, что у команды сейчас есть отличный шанс, и они намерены его использовать. Напомним, первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2025 между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 13 мая в 19:00 по московскому времени, и в этом сезоне определится новый обладатель Кубка Гагарина.

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#рф
#трамп
Максим Деменко: Порадуюсь за Гусева, если его оставят в «Динамо»
07 мая 2025, 10:03

Фото: istockphoto/Rost-9D

Бывший игрок московского «Спартака» и ныне футбольный эксперт Максим Деменко поделился мнением о перспективах Ролана Гусева остаться на посту главного тренера «Динамо» после сезона 2024/2025.
В интервью «РБ Спорт» он заявил, что российские специалисты не уступают в профессионализме зарубежным тренерам.

«Есть ли у Гусева шансы стать полноценным главным тренером клуба? Я считаю, что российским тренерам нужно доверять больше, и я надеюсь, что иностранцы не будут обижаться на это. Наши специалисты ничем не уступают зарубежным тренерам, которые обычно приходят в РПЛ. В данный момент в «Динамо» обсуждают кандидатуру Слуцкого, и это тоже был бы интересный вариант. Было бы любопытно увидеть его снова в РПЛ. Но если Гусев останется, я буду за него рад. Он хорошо знает команду и сможет довести сезон до конца без особых проблем. Ждем решения руководства «Динамо», — отметил Деменко.
На данный момент «Динамо» занимает пятое место в таблице РПЛ, имея в активе 50 очков.

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#зарплата
#футбол
#интервью
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Выяснилось, что Трамп понятия не имел о запрете на участие России в ЧМ по футболу
Трамп признался, что не знал о запрете на участие сборной РФ по футболу в ЧМ
07 мая 2025, 03:45

Фото: iStock/Andreyuu

Дональд Трамп заявил, что не был осведомлён о действующем запрете на участие сборной России по футболу в чемпионатах мира (ЧМ).
«Я не знал об этом», — объяснил он журналистам, передает РИА Новости.
Во время встречи в Белом доме с президентом Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино президент США отметил, что возвращение сборной России в международные турниры после завершения украинского конфликта могло бы стать позитивным шагом и «хорошим стимулом» для переговоров.

В ФИФА также рассчитывают, что разрешение конфликта позволит снять ограничения РФ и восстановить спортивное сотрудничество.

Напомним, российские команды были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Организации продлили санкции, связанные с событиями на Украине, в 2023-м, указав, что их отмена возможна только после завершения конфликта.

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#президент
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ФИФА выразила надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году
Президент ФИФА выразил надежду на участие РФ в ЧМ по футболу в 2026 году
07 мая 2025, 02:50

Фото: iStock/Pixfly

Международная федерация футбола (ФИФА) не исключает участия сборной России в чемпионате мира 2026 года при условии установления мира на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление президента организации Джанни Инфантино.
Чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2026 года должен пройти в Соединенных Штатах, Канаде и Мексике. Инфантино, встречаясь с президентом США Дональдом Трампом, подчеркнул, что возвращение России в международный футбол возможно, но зависит от геополитической ситуации. В ФИФА рассчитывают, что разрешение конфликта позволит снять ограничения и восстановить спортивное сотрудничество.

«Мы надеемся, (...) что-то произойдет, и наступит мир, и тогда мы сможем принять обратно (футболистов из РФ). Это было бы замечательно», — признался Инфантино.
Ранее сообщалось, что армянский полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян в интервью «РБ Спорт» поделился своим мнением о приостановлении участия российских команд в международных турнирах. Байрамян ждет возвращения России в мировой футбол в следующем сезоне

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Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
#сша
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#сотрудничество
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#новости
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#мир
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Стала известна зарплата Воробьёва по двухлетнему контракту с «Автомобилистом»
Защитник Кирилл Воробьев подписал контракт с «Автомобилистом» на 90 млн рублей
06 мая 2025, 14:08

Фото: iStock/papa42

6 мая пресс-служба клуба «Автомобилист» объявила о подписании нового двухлетнего контракта с защитником Кириллом Воробьёвым. В текущем сезоне он провёл 73 матча и набрал 10 очков (1 гол и 9 передач).
Как сообщает Metaratings.ru, 30-летний хоккеист будет зарабатывать около 90 миллионов рублей по новому контракту. В сезоне 2024/25 «Автомобилист» занял четвёртое место в Восточной конференции КХЛ, но в первом раунде плей-офф уступил «Ак Барсу» со счётом 3-4.

Ранее Данил Глебов прокомментировал слова Валерия Карпина о повышении зарплаты футболистов. В апреле главный тренер сборной России отметил, что переход Глебова из «Ростова» в московское «Динамо» оказался финансово выгодным для игрока. Футболист отметил, что воспринял слова тренера с улыбкой. Подробности можно найти в материале «Радио 1».

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#зарплаты
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#переговоры
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Экс-тренер «Факела» ведет переговоры с новым клубом
Дмитрий Пятибратов близок к работе в новом клубе
06 мая 2025, 13:54

фото: iStock/FotografieLink

Дмитрий Пятибратов в ближайшее время может определиться с новым местом работы. Бывший главный тренер «Факела» сообщил о переговорах с неназванным клубом.
В конце марта специалист покинул воронежский клуб. Под руководством 48-летнего тренера команда одержала лишь три победы в 23 матчах.

«У меня есть конкретное предложение. Мы недавно разговаривали и общались. Возможно, в ближайшее время появится официальная информация. Но может и не появится, потому что переговоры продолжаются», — сказал Пятибратов Metaratings.ru.
Тренер отметил, что по договоренности не может называть клуб, с которым ведет переговоры. О назначении Пятибратова могут объявить сразу по завершении нынешнего сезона.

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