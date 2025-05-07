Форвард «Трактора» Ткачёв назвал отличие Бенуа Гру от российских тренеров

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Нападающий «Трактора» Владимир Ткачёв поделился своим мнением о работе канадского тренера Бенуа Гру и оценил российскую тренерскую школу.
После того как «Трактор» одержал победу в полуфинальной серии плей-офф КХЛ над «Динамо» со счётом 4-1, команда готовится к финалу Кубка Гагарина, где встретится с ярославским «Локомотивом».
Ткачёв отметил в интервью Metaratings.ru, что не намерен раскрывать все секреты работы с Гру, так как команда ещё должна сыграть в финале. Когда его спросили о том, не удивляет ли его мнение, что канадский тренер чуть ли не дискредитировал российских специалистов, переиграв их без опыта работы в НХЛ, он выразил уверенность в высоком уровне российской тренерской школы. По его словам, российские тренеры являются одними из лучших в мире и составляют серьёзную конкуренцию канадцам и американцам. Ткачёв добавил, что ему повезло работать с многими российскими специалистами.
На вопрос о сравнении нынешнего «Трактора» с командой Валерия Белоусова, он отметил, что для этого нужно быть внутри коллектива. Ткачёв подчеркнул, что у команды сейчас есть отличный шанс, и они намерены его использовать. Напомним, первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2025 между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 13 мая в 19:00 по московскому времени, и в этом сезоне определится новый обладатель Кубка Гагарина.
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Ткачёв отметил в интервью Metaratings.ru, что не намерен раскрывать все секреты работы с Гру, так как команда ещё должна сыграть в финале. Когда его спросили о том, не удивляет ли его мнение, что канадский тренер чуть ли не дискредитировал российских специалистов, переиграв их без опыта работы в НХЛ, он выразил уверенность в высоком уровне российской тренерской школы. По его словам, российские тренеры являются одними из лучших в мире и составляют серьёзную конкуренцию канадцам и американцам. Ткачёв добавил, что ему повезло работать с многими российскими специалистами.
На вопрос о сравнении нынешнего «Трактора» с командой Валерия Белоусова, он отметил, что для этого нужно быть внутри коллектива. Ткачёв подчеркнул, что у команды сейчас есть отличный шанс, и они намерены его использовать. Напомним, первый матч финальной серии Кубка Гагарина-2025 между «Трактором» и «Локомотивом» состоится в Ярославле 13 мая в 19:00 по московскому времени, и в этом сезоне определится новый обладатель Кубка Гагарина.
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Анастасия Хохлова