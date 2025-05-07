Владимир Быстров объяснил, почему отказался от переезда в Англию

Фото: istockphoto/FotografieLink
Владимир Быстров объяснил, почему он отказался от перехода в один из клубов Англии. Бывший полузащитник сборной России подтвердил, что у него была возможность продолжения карьеры в АПЛ.
По словам Владимира, он не хотел покидать Россию. Быстров отметил, что не смог бы отказаться от привычного уклада жизни.
Читайте также:
Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
Байрамян раскрыл секретный чат «Ростова»
Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
«Да, говорили об АПЛ. Но у меня было четкое понимание, что туда не хочу, туда не поеду. Люблю нашу родину. Куда-то ехать, остаться без рыбалки, без друзей и родственников было невозможно», — сказал Быстров в интервью «РБ Спорт».Быстров получил популярность, выступая за санкт-петербургский «Зенит». Позже он перешел в московский «Спартак», что было крайне негативно воспринято фанатами. Владимир семь раз включался в список 33 лучших игроков сезона. Он завершил карьеру в 2018-м году.
Читайте также:
Футболист «Динамо» Глебов отреагировал на слова Карпина о своей зарплате
Байрамян раскрыл секретный чат «Ростова»
Игорь Акинфеев подал заявку на регистрацию товарного знака
Манцаев Рамиль