В Подмосковье пройдёт областной этап Единой школьной лиги
Областной этап Единой школьной лиги Московской области состоится в марте и апреле 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Соревнования пройдут по четырём видам спорта и будут организованы в несколько этапов. На отборочной стадии юные спортсмены выступят в составе четырёх дивизионов, сформированных по территориальному принципу.
В первом дивизионе за выход в следующий этап поборются команды из Химок, Солнечногорска, Истры, Дмитровского и Талдомского округов, а также Шаховской, Дубны, Лобни, Долгопрудного, Лотошина, Мытищ, Королёва и Клина.
Во втором дивизионе соревнования проведут школьники из Можайского, Наро-Фоминского и Одинцовского округов, а также Молодёжного, Подольска, Серпухова, Чехова, Власихи, Краснознаменска, Красногорска, Домодедова и Ступина.
Третий дивизион объединит команды Балашихи, Орехово-Зуевского городского округа, Щёлкова, Фрязина, Электростали, Богородского, Пушкинского, Лосино-Петровского, Павлово-Посадского и Сергиево-Посадского округов, а также Черноголовки и Звёздного городка.
В четвёртом дивизионе сыграют школьные команды из Люберец, Раменского, Коломны, Егорьевска, Зарайска, Каширы, Лыткарина, Луховиц, Ленинского городского округа, Шатуры, Воскресенска и Реутова.
Победители каждого дивизиона получат право выступить в решающей стадии турнира — «Финале четырёх».
В министерстве напомнили, что в сезоне 2025/2026 в рамках Единой школьной лиги на территории Подмосковья запланировали более 15 тысяч соревнований. В них примут участие свыше 50 тысяч учащихся из 650 образовательных учреждений региона. Всего в текущем сезоне команды представили 48 муниципалитетов.
Единая школьная лига Московской области стартовала в октябре 2024 года. В первом сезоне проекта участие приняли более 10 тысяч школьников из 201 учебного заведения 13 муниципалитетов региона. Соревнования проводятся в рамках федеральной программы «Спорт России». Концепцию Единой школьной лиги разрабатывали по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она направлена на вовлечение школьников в регулярные занятия физической культурой и спортом.
