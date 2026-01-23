В Подмосковье пройдёт областной этап Единой школьной лиги

23 января 2026, 15:06

оригинал Фото: Министерство культуры и спорта Московской области

Областной этап Единой школьной лиги Московской области состоится в марте и апреле 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.