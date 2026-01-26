Саночницы из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований
Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Олеся Михайленко и Виктория Демченко на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Кубков». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На высшую ступень пьедестала почёта спортсменки поднялись по итогу женских стартов на двухместных санях.
«Подмосковный тандем показали лучший результат. Второе и третье места заняли команды москвичек», — говорится в сообщении.Кроме того, Виктория Демченко выиграла серебряную медаль в заездах на одноместных санях среди женщин.
«Кубок Кубков» по санному спорту проходил в Сочи. На турнире разыграли девять комплектов наград. Участие в соревнованиях приняли представители семи российских регионов.