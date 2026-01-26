Саночницы из Подмосковья завоевали две медали всероссийских соревнований

26 января 2026, 11:18

оригинал Олеся Михайленко и Виктория Демченко (фото: пресс-служба Минспорта МО)

Золотую и серебряную медали завоевали представительницы Московской области Олеся Михайленко и Виктория Демченко на всероссийских соревнованиях по санному спорту «Кубок Кубков». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





На высшую ступень пьедестала почёта спортсменки поднялись по итогу женских стартов на двухместных санях.





«Подмосковный тандем показали лучший результат. Второе и третье места заняли команды москвичек», — говорится в сообщении.