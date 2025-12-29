Подмосковные спортсмены взяли четыре медали Кубка России по лыжному двоеборью
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медали завоевали представители Московской области на втором и третьем этапах Кубка России по лыжному двоеборью. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
На втором этапе две медали получили подмосковные спортсмены Виталий Иванов и Владимир Малов в дисциплине «трамплин К-95, гонка преследования пять километров».
«Иванов поднялся на высшую ступень пьедестала почёта, Малов — на вторую, а третье место занял лыжник из Свердловской области», — говорится в сообщении.На третьем этапе Кубка России награды представителям Подмосковья принесла дисциплина «трамплин К-95, гонка преследования десять километров». Серебряную медаль соревнования выиграл Арсений Хохлов, а бронзовую — Шаршавин. Первое место они уступили спортсмену из Свердловской области.