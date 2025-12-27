Аванесян должна выплатить компенсацию Федерации тенниса РФ
Национальный центр спортивного арбитража (НЦСА) удовлетворил иск к теннисистке Элине Аванесян по делу о возмещении убытков, связанных с неисполнением договора спортивной подготовки.
Об этом 27 декабря сообщила Федерация тенниса России (ФТР). В организации напомнили, что в августе 2024 года спортсменка сменила спортивное гражданство с российского на армянское.
По решению НЦСА Аванесян должна компенсировать федерации суммы убытков, выплаты с доходов от выступлений, предусмотренные договором, а также другие расходы ФТР.
Элина Аванесян является победительницей 14 турниров ITF в одиночном и парном разрядах. В рейтинге WTA она занимает 118-ю строчку.
