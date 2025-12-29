Мартынович поделился мнением о текущем уровне РПЛ
Бывший защитник «Краснодара» Александр Мартынович поделился мнением о текущем уровне Российской Премьер-Лиги и дал пожелания российскому футболу на 2026 год.
В беседе с Metaratings.ru он отметил, что хотел бы, чтобы РПЛ прогрессировала, а российские клубы вернулись на международную арену и снова смогли участвовать в еврокубках. Напомним, что российские команды и сборные с 2022 года отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА, включая Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций.
После 18 туров «Краснодар» лидирует в чемпионате России с 40 очками, на втором месте — «Зенит» (39), третье место занимает «Локомотив» (37), далее идут ЦСКА (36), «Балтика» (35) и «Спартак» (29). Матчи 19-го тура РПЛ пройдут в конце февраля — начале марта 2026 года.
