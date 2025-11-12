Подмосковные спортсмены взяли медали первенства России по настольному теннису
Одну золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Все восемь наград Подмосковью принесли воспитанники химкинского Училища олимпийского резерва №3.
«Золотую медаль завоевала Есения Широкова в парном разряде среди юниорок в дуэте со спортсменкой из Свердловской области. Есения также стала второй в одиночном разряде. Кроме того, серебро выиграли Дарина Апсатарова и Иван Иванов в смешанном парном разряде», — говорится в сообщении.Бронзовые медали завоевали в парном разряде Иван Иванов с Василием Поляковым и Матвей Рязанцев, выступавший в тандеме с москвичом. Третье место Матвей Рязанцев занял и в смешанном парном разряде с напарницей из Москвы. И ещё две бронзы подмосковные спортсмены взяли в командных соревнованиях.