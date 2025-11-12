Подмосковные спортсмены взяли медали первенства России по настольному теннису

12 ноября 2025, 11:41

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и пять бронзовых медалей завоевали представители Московской области на первенстве России по настольному теннису. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Все восемь наград Подмосковью принесли воспитанники химкинского Училища олимпийского резерва №3.





«Золотую медаль завоевала Есения Широкова в парном разряде среди юниорок в дуэте со спортсменкой из Свердловской области. Есения также стала второй в одиночном разряде. Кроме того, серебро выиграли Дарина Апсатарова и Иван Иванов в смешанном парном разряде», — говорится в сообщении.