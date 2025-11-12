Росгвардейцы провели в Подмосковье учения по захвату террористов
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Тактико-специальные контртеррористические учения провели в Московской области сотрудники СОБР «Гюрза» подмосковного главка Росгвардии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По легенде учений, вооружённые террористы захватили здание и забаррикадировались внутри.
«Бойцы спецподразделения отработали координацию боевых порядков, тактику ведения боя в ограниченном пространстве, применение технических средств при штурме здания и навыки тактической медицины», — говорится в сообщении.В рамках учений росгвадейцы также отразили нападение диверсионных групп противников и эвакуировали условно раненых. Кроме того, бойцы выполнили задание по задержанию террористов, попытавшихся скрыться на машине.
Сотрудники СОБР «Гюрза» показали высокий уровень подготовки и способность оперативно и эффективно выполнять поставленные задачи.