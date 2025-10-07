Подмосковные спортсмены взяли награды международного турнира по рукопашному бою

07 октября 2025, 11:17

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск

Пять золотых медалей завоевали спортсмены из подмосковного Солнечногорска, представлявшие Россию на международном турнире по рукопашному бою в разделе «Демобой». Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.





Соревнования проводились на базе Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя в рамках научно-практической конференции, посвящённой развитию рукопашного боя.





«В российскую команду вошли воспитанники дома детского творчества «Буревестник» округа Солнечногорск Игорь Исаев, Татьяна Струкова, Вероника Зотова, Илья Манухин и Роман Манухин. Все они заняли первые места в своих категориях», — говорится в сообщении.