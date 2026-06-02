Подмосковные спортсмены взяли восемь наград Российско-Китайских игр

02 июня 2026, 17:07

оригинал

Спортсмены из Московской области завоевали восемь медалей на X Российско-Китайских молодёжных летних играх. Кроме того, в их активе - две победы в матчевых встречах по борьбе и самбо, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.





Игры проходили с 24 по 31 мая в Калининградской области. За сборную России выступили 14 спортсменов из 10 муниципалитетов в семи видах спорта – боксе, баскетболе, бадминтоне, самбо, спортивной борьбе, настольному теннису и ушу.

«Ксения Андреева из Чехова победила в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Сборная России по этому виду спорта обошла команду Китая с общим счётом 8:1. Три баскетболистки из Видного, Василиса Кочетова, Анна Ким и Мелания Матвиенко, выступали за сборную России и выиграли турнир», – рассказали в ведомстве.

