Подмосковные спортсмены взяли восемь наград Российско-Китайских игр
Спортсмены из Московской области завоевали восемь медалей на X Российско-Китайских молодёжных летних играх. Кроме того, в их активе - две победы в матчевых встречах по борьбе и самбо, сообщили в пресс-службе Минспорта Подмосковья.
Игры проходили с 24 по 31 мая в Калининградской области. За сборную России выступили 14 спортсменов из 10 муниципалитетов в семи видах спорта – боксе, баскетболе, бадминтоне, самбо, спортивной борьбе, настольному теннису и ушу.
«Ксения Андреева из Чехова победила в соревнованиях по боксу в весовой категории до 57 килограммов. Сборная России по этому виду спорта обошла команду Китая с общим счётом 8:1. Три баскетболистки из Видного, Василиса Кочетова, Анна Ким и Мелания Матвиенко, выступали за сборную России и выиграли турнир», – рассказали в ведомстве.
Серебряными призёрами игр по бадминтону стали Захар Кель из Кратова и Марина Тарасова из Щёлкова в одиночном разряде, а также Илья Козловский из Орехово-Зуева, который соревновался в парных состязаниях.
Ещё два серебра сборной России принесли люберецкие ушуисты Ярослав Жевлаков и Екатерина Минеева.
В командных соревнованиях по настольному теннису россияне финишировали вторыми. За национальную команду выступила Есения Широкова из Химкок.
Бронзу в личном зачёте завоевала бадминтонистка Василиса Ицкова из Воскресенска.
Национальная сборная также победила в матчевой встрече по спортивной борьбе «Россия – Китай». В составе смешанной команды выступали 13 борцов – по четыре представителя вольного и греко-римского стиля, а также пять девушек. Московскую область представляли подольчане Арсений Исмаилов и Рамазан Гаджиомаров.
Отарий Гиоргадзе, тренирующийся в СШОР по единоборствам в Королёве, стал победителем командной встречи по самбо в составе сборной России. Этот вид спорта впервые включили в программу игр в демонстрационном формате. На встрече сборной России и сборной Калининградской области национальная команда победила со счётом 7:0.
В турнире приняли участие более 700 атлетов из России и Китая в возрасте от 11 до 20 лет. Они разыграли награды в 12 видах спорта. По итогам игр сборная России завоевала 57 золотых, 35 серебряных и пять бронзовых медалей. При этом она стала лидером по количеству наград высшей пробы. Сборная Китая завоевала наибольшее число медалей – 98 против 97.
Главной площадкой игр стал Дворец спорта «Автотор-Арена», а церемония открытия состоялось в светлогорском Театре эстрады «Янтарь-холл».
Как отметили в министерстве, X Российско-Китайские молодёжные летние игры продолжили традицию спортивного и гуманитарного сотрудничества двух стран, заложенную в 2006 году по решению глав государств.