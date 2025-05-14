«Трактор» рассматривает Александра Радулова на сезон-2025/26

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Челябинский хоккейный клуб «Трактор» рассматривает кандидатуру нападающего Александра Радулова на сезон -2025/26. Таким образом команда хочет усилить состав, пишет Metaratings.ru.
По информации портала, бомбардир мог перейти в «Трактор» еще в прошлом межсезонье, с ним даже говорили на эту тему. Однако Радулов продолжил карьеру в ярославском «Локомотиве».
Послужной список Радулова в сезоне-2024/25 насчитывает 60 игр в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, 34 очка с коэффициентом полезности «+13». Форвард провел 17 игр в плей-офф, набрав 14 очков с коэффициентом полезности «+6».
Команда «Трактор» выступает в КХЛ с 2008 года, финалист Кубка Гагарина в 2013 году и обладатель Кубка Континента в сезоне 2011/12.
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Послужной список Радулова в сезоне-2024/25 насчитывает 60 игр в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, 34 очка с коэффициентом полезности «+13». Форвард провел 17 игр в плей-офф, набрав 14 очков с коэффициентом полезности «+6».
Команда «Трактор» выступает в КХЛ с 2008 года, финалист Кубка Гагарина в 2013 году и обладатель Кубка Континента в сезоне 2011/12.
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Никита Кротов