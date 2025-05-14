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Камоцци высказался о главном тренере «Спартака» Станковиче

Камоцци: Станковича надо оставить в «Спартаке»
Фото: istockphoto/Rost-9D

Фото: istockphoto/Rost-9D

Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича нужно оставить в команде на следующий сезон. Об этом в беседе с Metaratings.ru. заявил итальянский футбольный агент Франко Камоцци.
«Станковича надо оставить в «Спартаке» на следующий сезон, несмотря на результаты команды в Российской Премьер-Лиге. И его надо будет оставить вне зависимости от результатов команды в Кубке России. Он нравится мне как тренер», — прокомментировал Камоцци.

«Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 28 туров. У команды 51 очко. Уже завтра, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом». Начало матча в 20:00 на «Лукойл Арене».

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Каборе ответил, что нужно «Краснодару» для победы в РПЛ
Каборе: «Краснодару» необходимо сконцентрироваться на своей игре
14 мая 2025, 16:13

Фото: istockphoto/Pixfly

«Краснодару» необходимо сконцентрироваться на собственной игре, чтобы победить в текущем сезоне РПЛ. Об этом в беседе с порталом Metaratings.ru заявил экс-хавбек «быков» Шарль Каборе.
«Да, «Краснодар» проиграл важную игру с ЦСКА, но они все еще на одно очко впереди. Для команды главное сейчас не отталкиваться от результатов «Зенита», а сконцентрироваться на себе и своей игре, выиграть два последних матча», — прокомментировал футболист.
Сейчас у «Краснодара» 61 очко, команда лидирует, опережая ЦСКА на шесть очков, а питерский «Зенит» — на одно очко. В грядущую субботу, 17 мая, «быки» встретятся на выезде с «Оренбургом». Начало матча в 14:00 по Москве.

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Камоцци: «Ростов» — не трудный соперник для «Спартака» после ухода Карпина
14 мая 2025, 15:12

Фото: iStock/gorodenkoff

Итальянский футбольный агент Франко Камоцци высказался о шансах «Спартака» в финальном матче финала Пути регионов FONBET Кубка России против «Ростова», передает Metaratings.ru.
Футбольный агент выразил мнение, что на сегодняшний день «Ростов» не является трудным оппонентом для «Спартака».

«Не думаю, что «Спартак» ждёт тяжёлая игра с «Ростовом». Какие у этого причины? Одна из них — уход Валерия Карпина из «Ростова», — пояснил Камоцци.

В четверг, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в финале Пути регионов FONBET Кубка России. Встреча начнется в 20:00 мск. Отметим, что победитель матча выйдет в суперфинал турнира, где встретится с «Зенитом» или ЦСКА.

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«Трактор» рассматривает Александра Радулова на сезон-2025/26
14 мая 2025, 14:01

Фото: istockphoto/vchal

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» рассматривает кандидатуру нападающего Александра Радулова на сезон -2025/26. Таким образом команда хочет усилить состав, пишет Metaratings.ru.
По информации портала, бомбардир мог перейти в «Трактор» еще в прошлом межсезонье, с ним даже говорили на эту тему. Однако Радулов продолжил карьеру в ярославском «Локомотиве».

Послужной список Радулова в сезоне-2024/25 насчитывает 60 игр в регулярном чемпионате FONBET КХЛ, 34 очка с коэффициентом полезности « 13». Форвард провел 17 игр в плей-офф, набрав 14 очков с коэффициентом полезности « 6».

Команда «Трактор» выступает в КХЛ с 2008 года, финалист Кубка Гагарина в 2013 году и обладатель Кубка Континента в сезоне 2011/12.

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В Петербурге 18 мая состоится костюмированный «Забег Петров Первых»
14 мая 2025, 12:02

Фото: iStock/ABBPhoto

В воскресенье, 18 мая, в Приморском парке Победы пройдёт ежегодный забег «Бегом с Дневником», в рамках которого также состоится традиционный «Забег Петров Первых».
Мероприятие проведут в честь празднования Дня города, а участие в забеге примут более трёх тысяч человек, пишет «Петербургский дневник».

«Стать императором может каждый желающий! Для этого необходимо зарегистрироваться в группе «Бегом с Дневником» во «ВКонтакте» и подготовить атрибуты Петровской эпохи – треуголки, сюртуки, жабо или камзолы. Участники костюмированного забега пробегут специальную дистанцию в 353 метра — в честь дня рождения Петра I, которому исполняется 353 года», — говорится в сообщении.

Также для участников подготовят дистанции 5 и 10 километров, а для детей — на 500 метров и 1 километр. Всех участников мероприятия наградят медалями финишеров, а победителей в каждой категории — кубками и ценными призами от партнеров.

Тем временем в городах Сибири проведут Зелёный Марафон, в котором примут участие порядка девяти тысяч человек. На забег, который пройдёт 11 мая в Кемерове, зарегистрировались уже более 1000 человек, а в Новокузнецке — более 720, сообщает «Сiбдепо».

Отмечается, что в Кемерове будут организованы дистанции на 10 км и 4,2 км, а также инклюзивный забег и скандинавская ходьба. Для детей также подготовят отдельные дистанции.

В Новокузнецке участникам предложат взрослую дистанцию на 4,2 км, инклюзивный забег, скандинавскую ходьбу и дистанции для детей.

Для всех гостей мероприятия будут организованы концерты, экологические акции и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи, детская анимация. Принять участие можно бесплатно, однако необходима предварительная регистрация.

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Слепую чемпионку Паралимпиады признали зрячей и дисквалифицировали пожизненно
Чемпионку Паралимпиады Гаджиеву признали зрячей и пожизненно отстранили от игр
14 мая 2025, 04:45

Фото: iStock/Serhii Ivashchuk

Азербайджанская дзюдоистка и чемпионка Паралимпиады в Токио среди спортсменов с нарушениями зрения Шахана Гаджиева пожизненно отстранена от соревнований. Об этом сообщает портал Azerisport со ссылкой на Национальный паралимпийский комитет Азербайджана.
Решение принято после того, как медицинская комиссия признала её зрячей из-за изменений в списке допустимых диагнозов для паралимпийских дисциплин.

24-летняя Гаджиева, ранее выступавшая в категории J2, завоевала титулы чемпионки Европы, а также серебряного и бронзового призера мировых первенств.

«Категории B1, B2 и B3, в которых проводились соревнования по парадзюдо на летних Паралимпийских играх в Токио, в период до и на самих Играх-2024 в Париже, были сокращены и объединены в две категории — J1 и J2. В результате этих изменений из списка допустимых заболеваний для категории J2 были исключены многие офтальмологические диагнозы», — передает Azerisport.
В комитете уточнили, что исключение диагнозов Гаджиевой из регламента лишило спортсменку права участвовать в парадзюдо.

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