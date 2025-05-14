Камоцци высказался о главном тренере «Спартака» Станковиче

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Главного тренера «Спартака» Деяна Станковича нужно оставить в команде на следующий сезон. Об этом в беседе с Metaratings.ru. заявил итальянский футбольный агент Франко Камоцци.
«Станковича надо оставить в «Спартаке» на следующий сезон, несмотря на результаты команды в Российской Премьер-Лиге. И его надо будет оставить вне зависимости от результатов команды в Кубке России. Он нравится мне как тренер», — прокомментировал Камоцци.
«Красно-белые» находятся на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 28 туров. У команды 51 очко. Уже завтра, 15 мая, «Спартак» сыграет с «Ростовом». Начало матча в 20:00 на «Лукойл Арене».
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