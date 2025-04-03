Подмосковные спортсмены завоевали четыре медали соревнований по пулевой стрельбе

Фото: пресс-служба Минспорта МО
Представители Московской области выиграли золотую и серебряную медали на первенстве России по пулевой стрельбе, а также серебряную и бронзовую медали на всероссийских соревнованиях, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«Золотую медаль первенства России завоевала команда юниоров до 19 лет «Московская область-1» в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м». В составе команда выступали Степан Ермолаев, Иван Колесник и Тимофей Алейников», — говорится в сообщении.Тимофей Алейников также поднялся на вторую ступень пьедестала почёта в личном зачёте в дисциплине «винтовка пневматическая 10 м» на первенстве страны. Кроме того, на всероссийских соревнованиях он завоевал серебро в дисциплине винтовка малокалиберная 50 м, три положения» и бронзовую медаль в дисциплине «винтовка малокалиберная 50 м, лёжа».
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