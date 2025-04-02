Футбольный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Рожкову

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Московский футбольный «Спартак» заинтересовался крайним защитником Ильёй Рожковым, защищающим цвета «Рубина» из столицы Татарстана. Позицию в обороне «красно-белые» намерены усилить в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает сетевое спортивное издание Metaratings.ru. Селекционная служба «Спартака» не ограничивает свои поиски в этом направлении только игроком казанского клуба. Рожков является лишь одним из кандидатов на место в защитной линии одного из ведущих клубов страны.
Напомним, срок его действующего контракта с «Рубином» истекает 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 24 матча во всех турнирах. В этих играх защитник сумел дважды поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету есть одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в два миллиона евро.
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Напомним, срок его действующего контракта с «Рубином» истекает 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 24 матча во всех турнирах. В этих играх защитник сумел дважды поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету есть одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в два миллиона евро.
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Александр Бойцов