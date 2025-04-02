Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Футбольный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Рожкову

Футбольный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Рожкову

Фото: istockphoto/Pixfly

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский футбольный «Спартак» заинтересовался крайним защитником Ильёй Рожковым, защищающим цвета «Рубина» из столицы Татарстана. Позицию в обороне «красно-белые» намерены усилить в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает сетевое спортивное издание Metaratings.ru. Селекционная служба «Спартака» не ограничивает свои поиски в этом направлении только игроком казанского клуба. Рожков является лишь одним из кандидатов на место в защитной линии одного из ведущих клубов страны.

Напомним, срок его действующего контракта с «Рубином» истекает 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 24 матча во всех турнирах. В этих играх защитник сумел дважды поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету есть одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в два миллиона евро.

Читайте также:

На текущей неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»

«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа

Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
#евро
#поиски
#портал
#страны
#служба
#футбол
Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер опроверг слухи о переходе в «Авангард»
02 апреля 2025, 22:39

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Джесси Блэкер, выступающий за «Автомобилист» из Екатеринбурга, прокомментировал информацию о своём переходе в омский «Авангард». По его словам, эти данные не соответствуют действительности.
В разговоре с сетевым спортивным изданием Metaratings.ru защитник уральской команды прямо назвал эту новость обычными слухами, хотя она и была напечатана в федеральном СМИ. В публикации сообщалось, что по окончании нынешнего сезона казахстанский канадец переедет в Омск.

«Я видел эту новость. Это просто слух, запуск. У меня истекает контракт, и я бы хотел продолжить играть в Екатеринбурге», — сказал Блэкер корреспонденту портала.

В ещё продолжающемся сезоне 2024/2025 игрок провёл в составе «Автомобилиста» 51 игру по ходу регулярного чемпионата, отметившись в них тремя заброшенными шайбами. Кроме того, на его счету 15 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина (четыре игры - прим. ред.) результативных баллов на счету хоккеиста пока нет.

Читайте также:

Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб

Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

«Матч ТВ»: В КХЛ может появиться хоккейный клуб из США
#сми
#контракт
#игры
#омск
#хоккей
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На текущей неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»
На неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»
02 апреля 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Andreyuu

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов уже на этой неделе вернётся к полноценным тренировкам с основной командой. Последние дни он уже занимался по облегчённой программе под руководством тренера по общей физической подготовке.
В общей группе, разумеется, все ограничения будут сняты, передаёт спортивный портал Metaratings.ru. Ранее спортсмен пропустил несколько недель игр и тренировок из-за мышечного повреждения. Чтобы избежать рецидивов, было решено не форсировать подготовку 24-летнего футболиста.

Молодой игрок дебютировал в составе «красно-белых» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, после 22 туров столичный клуб занимает третье место, отпустив на два очка идущий вторым «Зенит» и на пять — «Краснодар». В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича обошлись нулевой ничьей в Грозном, тогда как соперники разгромили соответственно «Рубин» и «Факел». До конца турнира всем командам осталось провести по восемь игр.

Читайте также:

«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом

Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
#клуб
#портал
#ограничения
#спартак
#спортсмен
#краснодар
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа
Футбольный агент Сафонов винит руководство клуба в провале «Факела» из Воронежа
02 апреля 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Воронежский «Факел» и «Оренбург» уже могут прощаться с Российской премьер-лигой (РПЛ). Обе команды уже не покинут «подвал» турнирной таблицы.
Такое мнение в разговоре с изданием Metaratings.ru высказал известный футбольный агент Алексей Сафонов. Более того, он считает, что оба коллектива задолго до окончания чемпионата потеряют даже теоретические шансы остаться в высшем дивизионе российского футбола.

«Думаю, что "Факел" и "Оренбург" уже закончили свои выступления в РПЛ. Досрочно обе команды вылетят, они уже не вылезут из низов турнирной таблицы», — сказал специалист.

Он также прокомментировал недавнее увольнение тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова. По словам Сафонова, проблема команды была вовсе не в тренере или тренерах, а в руководстве клуба.

«Смотрите, кого они набрали! Беленов, Калинин, Квеквескири и Ломовицкий соответствуют уровня лиги. Остальные футболисты — не уровня РПЛ. О чём говорим-то?» — с искренним удивлением спросил футбольный агент.

Он назвал воронежских болельщиков самыми лучшими во всей лиге и посетовал, что директорат «Факела» по сути лишил их возможности видеть поединки любимой команды с ведущими клубами страны.

«Рыба с головы гниёт», — напомнил в заключение известную поговорку Алексей Сафонов.

Читайте также:

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом

В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду

Названы основные конкуренты «Зенита» в РПЛ
#рыба
#страны
#мнение
#увольнение
#рпл
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Овечкин забил гол и сократил отставание от рекорда Гретцки до трех шайб
02 апреля 2025, 02:58

Фото: iStock/gorodenkoff

Российских нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забил гол в игре с «Бостоном» и сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до трех шайб. Сейчас на счету бомбардира 891 гол.
Данная игра стала 74 в сезоне для «Вашингтона». Регулярный чемпионат завершится для команда, когда она отыграет 82 матча. На сегодняшний день «Вашингтон» находится на первом месте в восточной конференции, всего победив в 47 играх.

Напомним, что Александр Овечкин уже в этом сезоне может стать рекордсменом по общему числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Сейчас на его счету 891 заброшенная шайба. Лидером по данному показателю является канадец Уэйн Гретцки который забил за карьеру 894 гола.

Читайте также:

Губерниев раскрыл свое мнение о возможном возвращении России к международным турнирам

Тренер СКА Ротенберг обматерил судью в матче Кубка Гагарина

Биатлонист Логинов заявил, что все спортсмены хотят участия России в мировых турнирах
#нхл
#игра
#александр овечкин
#спортсмены
#чемпионат
#хоккей
#рекорд
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Роднина прокомментировала смену гражданства Касаткиной пословицей про бабу и воз
01 апреля 2025, 18:26

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию и депутат Госдумы РФ Ирина Роднина прокомментировала решение российской теннисистки Дарьи Касаткиной перейти под австралийский флаг. Об этом пишет «Sport24».
В интервью изданию она отметила, что спортсменка имела полное право на этот шаг, подчеркивая, что это нормально.

«Для меня это ситуация из разряда «баба с возу — кобыле легче». У нее есть такое право, она им воспользовалась. Это нормально», — заявила Роднина.

Она добавила, что подобные действия подтверждают, что Россия является «абсолютно свободной страной», позволяющей своим гражданам действовать в рамках закона по своему усмотрению.

29 марта появилась информация, что российская теннисистка Дарья Касаткина сменила спортивное гражданство и отныне будет представлять Австралию. Женская теннисная ассоциация (WTA) подтвердила регистрацию 27-летней спортсменки под австралийским флагом. Касаткина входит в число двенадцати лучших теннисисток мира по версии WTA и является обладательницей девяти титулов ассоциации, восемь из которых завоеваны ею в одиночных соревнованиях.

Касаткина родилась в городе Тольятти, однако покинула Россию еще в 2015 году. Сначала она перебралась в Словакию, а после в 2019 году обосновалась в Испании. Несмотря на переезд, в 2022 году ей было присвоено почетное звание заслуженного мастера спорта России.

Читайте также:

Полузащитник «Краснодара» Сперцян: в этом сезоне команда «ментально» сильнее, чем в прошлом

В «Ахмате» назвали самую сильную российскую команду

Ларин высказался о важности международных турниров для молодых футболистов
#гражданство
#россия
#переезд
#право
Следите за нашими новостями
в удобном формате