Овечкин забросил 892-й шайбу в НХЛ и находится в 2-х голах от рекорда Гретцки

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Каролиной» и находится в 2-х голах от рекорда канадца Уэйна Гретцки.
На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» проигрывает «Каролине» со счетом 4:1. Несмотря на это, зрителей обрадовал очередной гол Овечкина, который приблизил его к званию лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На данный момент россиянин забросил 892 шайбы за карьеру.
На счету Гретцки 894 гола. Чтобы повторить рекорд канадца, Овечкину нужно забросить еще две шайбы. Для обновления рекорда хоккеисту необходимо отличится три раза. До конца сезона «Вашингтон Кэпиталз» осталось сыграть восемь игр, в которых у Овечкина будет шанс побить рекорд.
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На счету Гретцки 894 гола. Чтобы повторить рекорд канадца, Овечкину нужно забросить еще две шайбы. Для обновления рекорда хоккеисту необходимо отличится три раза. До конца сезона «Вашингтон Кэпиталз» осталось сыграть восемь игр, в которых у Овечкина будет шанс побить рекорд.
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Иван Мусатов