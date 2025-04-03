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Овечкин забросил 892-й шайбу в НХЛ и находится в 2-х голах от рекорда Гретцки

Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в игре с «Каролиной» и находится в 2-х голах от рекорда канадца Уэйна Гретцки.
На данный момент «Вашингтон Кэпиталз» проигрывает «Каролине» со счетом 4:1. Несмотря на это, зрителей обрадовал очередной гол Овечкина, который приблизил его к званию лучшего бомбардира в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На данный момент россиянин забросил 892 шайбы за карьеру.

На счету Гретцки 894 гола. Чтобы повторить рекорд канадца, Овечкину нужно забросить еще две шайбы. Для обновления рекорда хоккеисту необходимо отличится три раза. До конца сезона «Вашингтон Кэпиталз» осталось сыграть восемь игр, в которых у Овечкина будет шанс побить рекорд.

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#александр овечкин
#хоккей
«Динамо» обыграло питерский СКА после отменённого из Москвы гола в свои ворота
03 апреля 2025, 01:19

Фото: istockphoto/vchal

В четвёртом матче 1/4 финала Западной конференции розыгрыша Кубка Гагарина столичное «Динамо» обыграло СКА из Санкт-Петербурга на площадке соперника и в присутствии почти 23 тысяч зрителей. Любопытно, что судьбу матча, завершившегося лишь во втором овертайме, решил звонок из Москвы.
Первые две игры в Москве остались за командой, которую когда-то курировало министерство внутренних дел, напоминает сетевое издание «Спортбокс.ру». Причём в этих матчах самая результативная команда регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сумела забросить всего лишь две шайбы, по одной — в каждой из двух проигранных встреч. Серия переехала в город на Неве, и тут армейца отыграли часть гандикапа, победив в третьей игре со счётом 5:3.

Четвёртый матч резвее начали хозяева, но москвичи не только сравняли счёт, но и вышли вперёд, причём оторвавшись на две шайбы. Питерцы одну шайбу отыграли, затем сняли вратаря, заменив его на шестого полевого игрока, но... получили ещё один гол в пустые ворота. Всё? Нет, зрители на «СКА-Арене» не поняли бы своих любимцев, если бы те опустили руки. Хоккеисты Северной столицы сделали почти невозможное: менее чем за пять минут они забросили две шайбы и перевели матч в дополнительное время (овертайм).

Первая дополнительная двадцатиминутка закончилась без голов, хотя там был и не реализованный СКА буллит, и удаление, которое не смогли использовать уже динамовцы. Без засчитанных голов. Дело в том, что после серии бросков и добиваний в площади ворот «Динамо» началась настоящая сутолока. Игроков петербургской команды завозили туда даже в том случае, если они видели, что места уже просто нет. Однако главный арбитр не давал свисток, а это значит, что он ещё видел шайбу, и она была не прижата голкипером. Наконец рефери сделал характерный жест, показав, что шайба пересекла линию ворот. Игроки СКА высыпали на лёд, поздравляя друг друга. К празднованию присоединились даже два вратаря, которые обычно скупы на эмоции. Однако комментатор предостерёг игроков и зрителей.

«Давайте дождёмся, что скажет "военная комната"», — сказал человек, помогающий болельщикам лучше понимать происходящее на льду.

Под «военной комнатой» он имел ввиду некую независимую арбитражную инстанцию, которая принимает решения в различных спорных ситуациях. Делают это загадочные и никому не известные люди на основании просмотра записей с различных видеокамер, расположенных над площадкой и даже в воротах. Излишне напоминать, что находится эта «тайная комната» в Москве.

После долгой паузы главный судья матча, выступивший в роли конферансье, объявил, что шайба не засчитывается, так как один из игроков СКА оказывал воздействие на голкипера столичной команды. Гол был отменён.

А во втором овертайме москвичи добыли победу. Серия возвращается в столицу, но уже при счёте 3:1 в пользу «Динамо».

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Футбольный «Спартак» проявляет интерес к защитнику «Рубина» Рожкову
02 апреля 2025, 23:07

Фото: istockphoto/Pixfly

Московский футбольный «Спартак» заинтересовался крайним защитником Ильёй Рожковым, защищающим цвета «Рубина» из столицы Татарстана. Позицию в обороне «красно-белые» намерены усилить в летнее трансферное окно.
Об этом сообщает сетевое спортивное издание Metaratings.ru. Селекционная служба «Спартака» не ограничивает свои поиски в этом направлении только игроком казанского клуба. Рожков является лишь одним из кандидатов на место в защитной линии одного из ведущих клубов страны.

Напомним, срок его действующего контракта с «Рубином» истекает 30 июня 2028 года. В текущем сезоне на счету 20-летнего футболиста 24 матча во всех турнирах. В этих играх защитник сумел дважды поразить ворота соперников. Кроме того, на его счету есть одна голевая передача. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость молодого игрока в два миллиона евро.

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Защитник «Автомобилиста» Джесси Блэкер опроверг слухи о переходе в «Авангард»
02 апреля 2025, 22:39

Фото: istockphoto/LeArchitecto

Казахстанский хоккеист канадского происхождения Джесси Блэкер, выступающий за «Автомобилист» из Екатеринбурга, прокомментировал информацию о своём переходе в омский «Авангард». По его словам, эти данные не соответствуют действительности.
В разговоре с сетевым спортивным изданием Metaratings.ru защитник уральской команды прямо назвал эту новость обычными слухами, хотя она и была напечатана в федеральном СМИ. В публикации сообщалось, что по окончании нынешнего сезона казахстанский канадец переедет в Омск.

«Я видел эту новость. Это просто слух, запуск. У меня истекает контракт, и я бы хотел продолжить играть в Екатеринбурге», — сказал Блэкер корреспонденту портала.

В ещё продолжающемся сезоне 2024/2025 игрок провёл в составе «Автомобилиста» 51 игру по ходу регулярного чемпионата, отметившись в них тремя заброшенными шайбами. Кроме того, на его счету 15 голевых передач. В плей-офф Кубка Гагарина (четыре игры - прим. ред.) результативных баллов на счету хоккеиста пока нет.

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На текущей неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»
На неделе футболист Игнатов вернётся к полноценным тренировкам в «Спартаке»
02 апреля 2025, 18:30

Фото: istockphoto/Andreyuu

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов уже на этой неделе вернётся к полноценным тренировкам с основной командой. Последние дни он уже занимался по облегчённой программе под руководством тренера по общей физической подготовке.
В общей группе, разумеется, все ограничения будут сняты, передаёт спортивный портал Metaratings.ru. Ранее спортсмен пропустил несколько недель игр и тренировок из-за мышечного повреждения. Чтобы избежать рецидивов, было решено не форсировать подготовку 24-летнего футболиста.

Молодой игрок дебютировал в составе «красно-белых» в 2018 году. В нынешнем сезоне игрок провёл за «Спартак» девять матчей, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями.

Напомним, после 22 туров столичный клуб занимает третье место, отпустив на два очка идущий вторым «Зенит» и на пять — «Краснодар». В предыдущем туре подопечные Деяна Станковича обошлись нулевой ничьей в Грозном, тогда как соперники разгромили соответственно «Рубин» и «Факел». До конца турнира всем командам осталось провести по восемь игр.

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«Факел» уже почти погас: Футбольный агент Сафонов винит руководство в провале клуба из Воронежа
Футбольный агент Сафонов винит руководство клуба в провале «Факела» из Воронежа
02 апреля 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Rafa Jodar

Воронежский «Факел» и «Оренбург» уже могут прощаться с Российской премьер-лигой (РПЛ). Обе команды уже не покинут «подвал» турнирной таблицы.
Такое мнение в разговоре с изданием Metaratings.ru высказал известный футбольный агент Алексей Сафонов. Более того, он считает, что оба коллектива задолго до окончания чемпионата потеряют даже теоретические шансы остаться в высшем дивизионе российского футбола.

«Думаю, что "Факел" и "Оренбург" уже закончили свои выступления в РПЛ. Досрочно обе команды вылетят, они уже не вылезут из низов турнирной таблицы», — сказал специалист.

Он также прокомментировал недавнее увольнение тренера воронежцев Дмитрия Пятибратова. По словам Сафонова, проблема команды была вовсе не в тренере или тренерах, а в руководстве клуба.

«Смотрите, кого они набрали! Беленов, Калинин, Квеквескири и Ломовицкий соответствуют уровня лиги. Остальные футболисты — не уровня РПЛ. О чём говорим-то?» — с искренним удивлением спросил футбольный агент.

Он назвал воронежских болельщиков самыми лучшими во всей лиге и посетовал, что директорат «Факела» по сути лишил их возможности видеть поединки любимой команды с ведущими клубами страны.

«Рыба с головы гниёт», — напомнил в заключение известную поговорку Алексей Сафонов.

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