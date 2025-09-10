Подмосковные спортсмены завоевали медали международного турнира по маунтинбайку

10 сентября 2025, 11:20

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по маунтинбайку в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





В первый день турнира на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Ярослав Шведов из Химок, выступавший в классе «элита».





«Шведов одержал победу в мужских соревнованиях «кросс-кантри, короткий круг». Втрое место в этой дисциплине занял спортсмен из Удмуртии, третье — представитель Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.