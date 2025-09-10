Подмосковные спортсмены завоевали медали международного турнира по маунтинбайку
Две золотые и одну серебряную медаль завоевали представители Московской области на международных соревнованиях по маунтинбайку в Липецке. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
В первый день турнира на высшую ступень пьедестала почёта поднялся Ярослав Шведов из Химок, выступавший в классе «элита».
«Шведов одержал победу в мужских соревнованиях «кросс-кантри, короткий круг». Втрое место в этой дисциплине занял спортсмен из Удмуртии, третье — представитель Санкт-Петербурга», — говорится в сообщении.Во второй день турнира Ярослав Шведов завоевал ещё одну золотую медаль — в дисциплине «кросс-кантри».
А в заключительный день соревнований ещё один химкинский спортсмен — Илья Логачёв — стал вторым в олимпийской дисциплине «кросс-кантри» среди юношей 17-18 лет.