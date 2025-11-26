Подмосковные спортсмены завоевали награды Кубка России по пулевой стрельбе
Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. О этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.
Золотую медаль выиграли Диана Данилова из Краснознаменска и Антон Аристархов из Ногинска.
«Данилова и Аристархов стали лучшими в соревнованиях смешанных пар в дисциплине «пневматический пистолет 10 метров», — говорится в сообщении.Серебряные медали завоевали Антон Аристархов в одиночных мужских соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета с расстояния десять метров и Софья Никулина из Дмитрова в дисциплине «пневматический пистолет, соло» среди женщин.
Антон Аристархов также принёс Подмосковью бронзовую медаль в дисциплине «пневматический пистолет, соло» среди мужчин.