Подмосковные спортсмены завоевали награды Кубка России по пулевой стрельбе

26 ноября 2025, 13:03

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Одну золотую, две серебряные и одну бронзовую медаль завоевали представители Московской области на Кубке России и всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе. О этом сообщает пресс-служба подмосковного Минспорта.





Золотую медаль выиграли Диана Данилова из Краснознаменска и Антон Аристархов из Ногинска.





«Данилова и Аристархов стали лучшими в соревнованиях смешанных пар в дисциплине «пневматический пистолет 10 метров», — говорится в сообщении.