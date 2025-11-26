В Щёлкове начался демонтаж аварийного жилого дома
Видео: пресс-служба Мособлархитектуры
Двухэтажный многоквартирный дом, находящийся в аварийном состоянии, начали сносить в Щёлкове. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Дом, расположенный по адресу: Фряновское шоссе, 44, построили 69 лет назад, его общая площадь составляет около 650 квадратных метров.
«Со временем постройка пришла в негодность. В третьем квартале текущего года жильцов оттуда расселили, а сейчас ведётся демонтаж строительных конструкций», — говорится в сообщении.Завершить снос планируется до конца текущего года.
Всего на территории округа Щёлково выявили более 400 аварийных зданий, недостроев и самостроев. В настоящее время 47% проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Работу в это направлении продолжат.