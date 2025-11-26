В химкинском сквере «Лесная сказка» обновили экотропу
В сквере «Лесная сказка» в химкинском квартале Свистуха благоустроили новую экотропу. Она связывает школу №30 с остановкой общественного транспорта, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Предварительные результаты работ оценили представители администрации, депутат Совета депутатов, директор школы Татьяна Кавторева, а также ученики и их родители.
Как рассказали в пресс-службе, в сквере установили опоры освещения для безопасности в тёмное время суток, подключили камеры видеонаблюдения, интегрированные в систему «Безопасный регион». Также установлены новые лавочки, качели и урны.
Зимой экотропу будут расчищать от снега.
