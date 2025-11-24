В Путилкове построят воспитательно-образовательный комплекс на 1500 мест
Воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1250 учеников и детским садом на 250 воспитанников построят в посёлке Путилково городского округа Красногорск. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Здание общей площадью более 26 тысяч квадратных метров возведут у реки Сходня рядом со Сходненской улицей.
«Постройка будут состоять из двух корпусов: четырёхэтажной Г-образной школы и трёхэтажного блока дошкольного отделения. Их соединят рекреационные зоны. Входы в корпуса будут раздельными», — отмечается в сообщении.В школе предусмотрены универсальные учебные классы, мастерские и лаборатории, актовый зал, два спортзала, три библиотечных пространства и пищеблок полного цикла. В детсаду будет десять групповых помещений, музыкальный и физкультурный залы, а также кабинеты логопеда и психолога.
Строительство начнётся во втором квартале 2026 года.