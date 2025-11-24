В Путилкове построят воспитательно-образовательный комплекс на 1500 мест

24 ноября 2025, 11:00

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Воспитательно-образовательный комплекс со школой на 1250 учеников и детским садом на 250 воспитанников построят в посёлке Путилково городского округа Красногорск. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Здание общей площадью более 26 тысяч квадратных метров возведут у реки Сходня рядом со Сходненской улицей.





«Постройка будут состоять из двух корпусов: четырёхэтажной Г-образной школы и трёхэтажного блока дошкольного отделения. Их соединят рекреационные зоны. Входы в корпуса будут раздельными», — отмечается в сообщении.