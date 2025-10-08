Подмосковные строители восстанавливают больницу в Тельманово в ДНР

08 октября 2025, 18:54

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

Московская область продолжает помогать в восстановлении социальной инфраструктуры подшефного поселка Тельманово в Донецкой Народной Республике. Сейчас подмосковные специалисты занимаются ремонтом главного корпуса Центральной районной больницы Тельмановского района, рассказали в подмосковном Минстрое.