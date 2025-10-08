Подмосковные строители восстанавливают больницу в Тельманово в ДНР
Московская область продолжает помогать в восстановлении социальной инфраструктуры подшефного поселка Тельманово в Донецкой Народной Республике. Сейчас подмосковные специалисты занимаются ремонтом главного корпуса Центральной районной больницы Тельмановского района, рассказали в подмосковном Минстрое.
На объекте по адресу переулок Садовый, дом №6 строители проводят монтажные работы, обустраивают шумоизоляцию стен, систему электроснабжения и слаботочные сети, а также занимаются отоплением и вентиляцией. Кроме того, специалисты ведут отделочные и общестроительные работы.
Каждый день на объекте трудятся более 40 человек и 5 единиц техники. Сейчас готовность объекта составляет 72%.
Подмосковные специалисты планируют завершить все работы к концу 2025 года, чтобы больница вновь смогла полноценно принимать пациентов и предоставлять медицинские услуги жителям поселка.
